«Бывают женщины в маразме»: Зудина заявила, что таким, как Проклова, нужно достойно стареть

Актриса отметила, что ей не везет и никто к ней не пристает.

Актриса Марина Зудина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ дала краткий комментарий, связанный с возможными домогательствами много лет назад ее покойного мужа режиссера Олега Табакова к актрисе Елене Прокловой.

«Может быть, я и хотела, чтобы ко мне кто-то пристал и кого-нибудь обвинить, но мне не везет. Кому-то, видимо, везет больше, чем мне. Бывают женщины в маразме. Мне кажется, что достойно нужно стареть. Надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня признаний в домогательствах вы не услышите. Я вам всем обещаю». Марина Зудина

Напомним, что Елена Проклова несколько недель назад в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила о домогательствах к своей персоне в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Имени она не назвала, но многие решили, что речь шла как раз о Табакове.

После этих откровений мир шоу-бизнеса разделился на две части. Одни актрису поддержали, другие наоборот отметили, что ей нужно было молчать и не вспомнить историю пятидесятилетней давности.

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