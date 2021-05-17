«Какие крутые!»: Согдиана заворожила публику джинсами-трусиками, подчеркнув изящные бедра

37-летняя певица Согдиана все еще в отличной форме. Ее фигура ни капли не изменилась со времен участия в «Фабрике звезд», а это было, заметим, еще в далеком 2006-м году.

Артистка, похоже, вполне догадывается о своих достоинствах, поскольку ее образы практически всегда выгодно преподносят фигуру. И даже на обычных прогулках она появляется во всей красе. Чего только стоил один из ее последних луков в джинсах-трусиках, которые имитировали надетое поверх брюк белье. Звезда отлично подчеркнула красивую линию бедер и тонкую талию, поставив на ней дополнительный акцент при помощи кожаного ремня Gucci.

«Ооо, какие крутые джинсы!», «Красота!», «Красавица», «А зачем джинсовые трусики на джинсы надевать?» — прокомментировали стайл Согдианы ее фолловеры.

Отметим, что бельевой стиль сейчас в трендах. Как рассказывала Эвелина Хромченко, в моду возвращаются даже выглядывающие из-под низких брюк стринги, которые когда-то с удовольствием носили многие девушки в начале 2000-х.

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