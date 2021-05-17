С акцентом на талию: Екатерина Климова в клетчатом платье и белых мюлях пообщалась с поклонниками

После спектакля актриса встретилась со зрителями, среди которых была ее старшая дочь.

Актриса Екатерина Климова задействована в постановке у Сергея Безрукова в его Московском губернском театре, посвященной главному сердцееду 18 века Джакомо Казанове. Звезда играет в ней роль императрицы Екатерины Второй. И на минувших выходных на подмостках театра прошел предпоказ спектакля перед его премьерой.

больше по теме Накануне премьеры: Климова дополнила черную футболку и кюлоты белыми кроссовками Актриса показала в театре фрагмент своей репетиции.

Актеры играли в основном для журналистов и своих родных. Среди зрителей в этот вечер отметилась в зале отметилась старшая дочка Климовой, 19-летняя Лиза Хорошилова. Девушка пришла на спектакль с друзьями, а после смогла попасть за кулисы и повстречаться не только с мамой, но и ее знаменитыми коллегами.

Климова вышла к юным поклонникам в клетчатом платье миди с акцентным ремнем и белых мюлях, тренд на которые продолжается в этом сезоне. Звезда театра и кино с удовольствием позировала с ребятами, как и ее знаменитый коллега Сергей Безруков.

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