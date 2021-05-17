6 простых и эффективных упражнений для пресса
Видео
Как живет Марк Цукерберг: дешевая машина и зарплата в $1
Видео

«Ох, божечки»: Дубцова засветила наливную грудь в облегающем секси-топе кипенно-белого цвета

Ирина Нельсон не смогла скрыть эмоций при виде певицы.

«Ох, божечки»: Дубцова засветила наливную грудь в облегающем секси-топе кипенно-белого цвета
Ирина Дубцова. Фото: Global look press

39-летняя Ирина Дубцова оказалась в числе тех счастливчиков, кто начал лето уже сейчас. Звезда отправилась отдыхать на Мальдивы в компании сына и мамы, выбрав довольно большой остров с внушительной сетью магазинов, ресторанов и прогулочной улицей.

Певица привезла с собой на тропический курорт впечатляющий гардероб, меняя его практически каждый день. Легкие наряды не смогли скрыть великолепных форм артистки. Особенно впечатляющим оказался лук в кипенно-белых тонах.

Ирина облачилась в рубаху, брюки и суперобтягивающий топ, который выставил внушительную грудь знаменитости на первый план. Фото в этом секси-луке  имело большой успех у фолловеров Дубцовой в личном блоге.

«Ох, божечки ж мои. Красота в красоте», — не смогла скрыть своих эмоций певица Ирина Нельсон.

Многочисленными сердечками под снимком также выразила свое восхищение подруга Филиппа Киркорова, звездный диджей Екатерина Гусева.

Смотрите также

Тэги

Ирина ДубцоваИрина Дубцова фотосекси