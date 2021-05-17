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Портят цвет лица: Васильев объяснил, каким женщинам стоит отказаться от красных нарядов

Существует мнение, что этот яркий цвет очень идет блондинкам.

Портят цвет лица: Васильев объяснил, каким женщинам стоит отказаться от красных нарядов
Александр Васильев. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev/

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала разбил стереотипное мнение о том, что красный цвет идет всем блондинкам. В качестве наглядного примера он привел образ светловолосой гостьи проекта Марии, с луком которой очевидно просчиталась «народный стилист».

«Я уже не раз говорил, красный цвет идет не всем блондинкам. Многие придерживаются иного мнения, но здесь это было совершенно очевидно. Мария в этом красном ярком платье выглядит как будто несколько разгорячившаяся дама, выбегающая из парилки бани. Такого не должно быть», — прокомментировал историк моды.

Как оказалось, красные оттенки не стоит использовать в своих стайлах женщинам с розовой кожей. На фоне этого цвета она становится утрированной.

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Александр Васильевкрасивое платьеМодный приговор