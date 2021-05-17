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Стильная весна: Бузова вслед за Лорак поддержала тренд на бейсболки

Певица дополнила свой total black look модным головным убором сезона.

Стильная весна: Бузова вслед за Лорак поддержала тренд на бейсболки
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Наступивший теплый сезон добавил в гардеробы модниц не только красок и легких тканей, но и привнес трендовых вещей и аксессуаров, без которых не обойтись этой весной и летом. Среди них – головные уборы. Сейчас на пике популярности косынки, панамы и бейсболки. Стилист Александр Рогов назвал последние настоящим мастхэвом.

Каждая из знаменитых модниц старается выбрать уместный для своего стиля аксессуар. Певица Ани Лорак просто обожает бейсболки, их у нее целая коллекция. Поклонники уже не раз могли заметить любимицу на улицах города, скрывающую свой взгляд от публики под козырьком стильного головного убора.

Вслед за Лорак тренд на бейсболки поддержала ее коллега по сцене Ольга Бузова. Поющая телеведущая обычно не ходит в кепках, но на выходные сменила имидж и предстала в черном безразмерном худи с капюшоном и джоггерах, а в тон им надела бейсболку.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Получился уютный и трендовый комплект, ведь трикотажные костюмы по-прежнему остаются актуальными.

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