Почему полным нужно опасаться расстегнутых кофт и жилетов, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко не раз говорила на шоу Первого канала «Модный приговор», что полным женщинам крайне важно выбирать одежду с вертикальными линиями, которые визуально стройнят фигуру. А также стараться избегать горизонталей, поскольку они расширяют силуэт еще больше.

больше по теме Хромченко категорически не советовала: Стоцкая облачилась в жакет цвета экрю с белыми кроссовками Звезда прогулялась по улицам Москвы.

В качестве вертикалей могут выступать как обычные полоски в виде принта на ткани, так и не такие заметные элементы, как швы, окантовка, завязки, линия застежек и даже края нарядов. К примеру, если на белый лонгслив примерить сверху черный длинный кардиган, последний будет как раз выполнять функцию «стройнящей» вертикали. Но, как оказалось не всегда.

«Народный стилист» программы представил комплект для пышнотелой героини проекта, который, вроде бы, имел те самые необходимые линии для придания эффекта стройности. Однако они практически полностью нивелировались при ходьбе, поскольку длинный жилет оказался слишком легким. Во время движений он отклонялся назад, превращая вертикаль в диагональ.

Эвелина Хромченко заметила, что таких моментов желательно избегать, ведь расстегнутая одежда в виде конуса, визуально расширяет нижнюю часть фигуры. Чтобы этого не произошло, нужно либо выбирать более тяжелые наряды, либо незаметно прикреплять ее края к одежде снизу.

Смотрите также