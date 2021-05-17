На раздаче: Барановская в свитере крупной вязки и брюках-слоуч отдохнула с друзьями на пикнике

Ведущая Первого канала Юлия Барановская – частый гость светских мероприятий и вечеринок. Но не меньше девушка любит простые и теплые посиделки с друзьями. И в минувший уикенд звезда экрана отметилась в большой компании коллег и товарищей на пикнике.

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За большим столом собрались друзья и коллеги телеведущей. Сама Барановская была на раздаче блюд и помогала разносить стейки отдыхающим. Для отдыха телеведущая выбрала комфортную одежду – свитер крупной вязки и белые брюки-слоуч, дополненные домашними тапочками. Стоит отметить, что девушка в повседневности не стремится быть в центре внимания публики и часто выбирает кэжуал.

Среди гостей, сидевших за столом, были замечены друг и попутчик Барановской во всех ее путешествиях по стране и миру, визажист Юрий Столяров, а также солисты группы «Иванушки» Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Аполлонов.

Напомним, совсем недавно Барановская вернулась их трипа по Иордании, где несколько дней прожила в пустыне и увидела одно из семи современных «чудес света» — город Петра.

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