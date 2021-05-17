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В цветах «Динамо»: Клава Кока пришла на футбол в кроп-топе и «расстегнутых» джинсах

Девушка выбрала бело-голубой прикид и слилась с фанатами команды.

В цветах «Динамо»: Клава Кока пришла на футбол в кроп-топе и «расстегнутых» джинсах
Клава Кока. Фото: Global look press

Минувшие выходные певица Клава Кока провела активно и спортивно. Девушка отправилась на футбольный матч, чтобы поддержать любимую команду «Динамо», в их поддержку облачившись в бело-голубое.

Кока выбрала белый кроп-топ, популярность на разные фасоны которого среди звезд сейчас просто зашкаливает, и «расстегнутые» джинсы – еще один тренд сезона. Поверх наряда певица надела синюю «олимпийку», которую «поддержала» миниатюрной сумочкой того же цвета.

Клава Кока с товарищем
Клава Кока с товарищем. Фото: instagram.com/klavacoca/

На стадионе Клава Кока повстречалась с коллегами по шоу-бизнесу и, как оказалось, по пристрастиям в футболе. Она запечатлелась с Егором Кридом, а также с Иосифом Пригожиным и поделилась снимками с фолловерами в микроблоге.

«Болеем в хорошем смысле», — написала Кока.

25-летняя подопечная лейбла Blak Star Клава Кока на днях выпустила совместный трек с Сергеем Жуковым. Композиция «зашла» и фанатам певицы, и поклонникам группы «Руки вверх!» и сейчас уверенно лидирует на многих музыкальных площадках.

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