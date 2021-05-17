«Цвет настроения»: Рудковская в мини-комбинезоне с принтом тай-дай показала ноги без фотошопа

Продюсер, светская львица Яна Рудковская в свои 46 лет обладает фигурой на зависть многим хейтерам. Блондинка старается всячески подчеркнуть красоту стройных ног, иногда злоупотребляя фотошопом, за что нередко получает в свой адрес критику. Но на новом снимке бизнес-леди решила показать предмет своей гордости без прикрас.
«Цвет настроения — лето! В Москву пришла анормальная жара для мая», — подписала снимок девушка.
Рудковская запечатлелась с сыновьями от Плющенко на полу, примерив мини-комбинезон с принтом тай-дай – разноцветным, переходящим в градиент, обилием ярких цветов. Но на первый план выступили ноги блондинки, и фолловеры не смогли это не заметить.
«Красотка», «У вас самый лучший стиль», «Шикарный костюмчик», «Ваши ноги просто класс!», «Вот на этом снимке ноги как ноги. Вау. Не надо фотошопить», «Какая прелесть, глаз не оторвать», — пишут в комментариях.
Однако, кто-то заметил, что про ноги Яна просто «забыла» и не отредактировала, увлекшись фотошопом на лице. И стала буквально непохожа на себя.