«Цвет настроения»: Рудковская в мини-комбинезоне с принтом тай-дай показала ноги без фотошопа

Бизнес-вумен недавно вернулась из отпуска с Мальдив.

Продюсер, светская львица Яна Рудковская в свои 46 лет обладает фигурой на зависть многим хейтерам. Блондинка старается всячески подчеркнуть красоту стройных ног, иногда злоупотребляя фотошопом, за что нередко получает в свой адрес критику. Но на новом снимке бизнес-леди решила показать предмет своей гордости без прикрас.

«Цвет настроения — лето! В Москву пришла анормальная жара для мая», — подписала снимок девушка.

Рудковская запечатлелась с сыновьями от Плющенко на полу, примерив мини-комбинезон с принтом тай-дай – разноцветным, переходящим в градиент, обилием ярких цветов. Но на первый план выступили ноги блондинки, и фолловеры не смогли это не заметить.

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«Красотка», «У вас самый лучший стиль», «Шикарный костюмчик», «Ваши ноги просто класс!», «Вот на этом снимке ноги как ноги. Вау. Не надо фотошопить», «Какая прелесть, глаз не оторвать», — пишут в комментариях.

Однако, кто-то заметил, что про ноги Яна просто «забыла» и не отредактировала, увлекшись фотошопом на лице. И стала буквально непохожа на себя.

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