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«Совмещаю»: Гагарина в асимметричном платье из пайеток и с модным вырезом впереди занялась фитнесом

Певица поделилась видеокадрами в своем микроблоге.

«Совмещаю»: Гагарина в асимметричном платье из пайеток и с модным вырезом впереди занялась фитнесом
Полина Гагарина. Фото: Global look press

34-летняя певица Полина Гагарина – одна из самых популярных исполнительниц современной эстрады. Девушка взошла на эстрадный небосклон благодаря «Фабрике звезд», но в те времена она выглядела совсем по-другому и сейчас не похожа на ту себя, имевшую темные волосы и корпулентную фигуру.

За годы в шоу-бизнесе Полина Гагарина серьезно преобразилась. Теперь девушка носит блонд, а свою фигуру изменила до неузнаваемости. Каким бы ни был загруженным ее день, она всегда найдет время для тренировок. И накануне, принимая участие в фотосессии, звезда прямо в вечернем платье из золотистых пайеток начала делать упражнения.

«Совмещаю тренировки с фотосессиями», — подписала видео звезда.

Получился некий микс из фитнеса и танцев, приправленный ноткой юмора. Но даже стоя на высоких шпильках в платье с модным разрезом впереди, Гагарина смогла показать спортивные элементы.

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