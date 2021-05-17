«Совмещаю»: Гагарина в асимметричном платье из пайеток и с модным вырезом впереди занялась фитнесом

34-летняя певица Полина Гагарина – одна из самых популярных исполнительниц современной эстрады. Девушка взошла на эстрадный небосклон благодаря «Фабрике звезд», но в те времена она выглядела совсем по-другому и сейчас не похожа на ту себя, имевшую темные волосы и корпулентную фигуру.
За годы в шоу-бизнесе Полина Гагарина серьезно преобразилась. Теперь девушка носит блонд, а свою фигуру изменила до неузнаваемости. Каким бы ни был загруженным ее день, она всегда найдет время для тренировок. И накануне, принимая участие в фотосессии, звезда прямо в вечернем платье из золотистых пайеток начала делать упражнения.
«Совмещаю тренировки с фотосессиями», — подписала видео звезда.
Получился некий микс из фитнеса и танцев, приправленный ноткой юмора. Но даже стоя на высоких шпильках в платье с модным разрезом впереди, Гагарина смогла показать спортивные элементы.