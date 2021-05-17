Тростиночка: невестка Орбакайте в ярком кроп-топе оголила животик

Девушка занимается танцами и гордится, что у нее подтянутый пресс.

Старший сын Кристины Орбакайте от Владимира Преснякова Никита счастлив в браке с моделью Аленой Красновой уже четвертый год. Каждый из них активно занимается собственной карьерой и пока не планирует наследников.

Невестка Орбакайте – фотомодель. Девушка много участвует в съемках, а потому пристально следит за фигурой. С недавних пор она занялась танцами, чтобы быть в безупречной форме.

И у нее это получается. В микроблоге Алена Краснова показала свой плоский животик с подтянутым прессом как результат тренировок. Подчеркнуть стройность талии ей помогли кроп-топ с инфантильным принтом и джинсы со средней посадкой на фигуре.

Кстати, кроп-топы сейчас – настоящий мастхев. Их, например, просто обожает Ольга Бузова. Девушка часто выгуливает этот элемент гардероба то с легинсами, то с юбками.

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