Стильная прогулка: Бородина в бомбере и джоггерах Louis Vuitton прокатилась на самокате по Москве

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина почти две недели отдыхала в Дубае и успела соскучиться по подругам, оставшимся в Москве. По возвращении из отпуска девушка при первой же возможности поспешила встретиться с девушками.
Большая компания красивых девушек отправилась на прогулку по Москве. Причем, они выбрали неожиданное средство передвижения – самокаты. И оказалось, что это довольно увлекательное занятие.
«Объехали всю Москву за час на самокате», — сообщила звезда экрана.
Для активной прогулки Бородина не стала отказываться от люксовых брендов в одежде и облачилась в бомбер и джоггеры Louis Vuitton. Завершили образ кроссбоди того же лейбла и белые кеды.