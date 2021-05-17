Стильная прогулка: Бородина в бомбере и джоггерах Louis Vuitton прокатилась на самокате по Москве

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина почти две недели отдыхала в Дубае и успела соскучиться по подругам, оставшимся в Москве. По возвращении из отпуска девушка при первой же возможности поспешила встретиться с девушками.

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Большая компания красивых девушек отправилась на прогулку по Москве. Причем, они выбрали неожиданное средство передвижения – самокаты. И оказалось, что это довольно увлекательное занятие.

«Объехали всю Москву за час на самокате», — сообщила звезда экрана.

Для активной прогулки Бородина не стала отказываться от люксовых брендов в одежде и облачилась в бомбер и джоггеры Louis Vuitton. Завершили образ кроссбоди того же лейбла и белые кеды.

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