«Мы с Наташей»: Борис Корчевников заинтриговал редким фото с темноволосой девушкой

38-летний актер, медиаменеджер и телеведущий Борис Корчевников не стремится выставлять напоказ свою личную жизнь. В его микроблоге более полумиллиона фолловеров, но что-то узнать про своего кумира из его же уст узнать им удается лишь изредка, когда артист сам рассказывает о себе своим гостям в программе «Судьба человека» на «Россия 1».

Но в минувшие выходные Корчевников сделал редкое исключение и поделился снимком, на котором позирует с девушкой, которая тепло прижимается к нему, а он обнимает ее за плечи. Они вместе побывали в Великом Новгороде, где посетили Юрьев монастырь.

«Это мы с Наташей», — коротко подписал редкое фото Корчевников, чем дал повод в комментариях осудить его личную жизнь.

Кто-то из фолловеров посчитал, что Наташа – это возлюбленная Бориса. И поспешил дать обратную связь исходя из этого убеждения.

«Даа, Борис Вячеславович, любите вы подлить масла в огонь! Красивое фото», «Будьте счастливы!», «Хорошо смотритесь», «Очень красивые, рада за вас», «Расскажите подробнее!», «Наконец-то нашел свою Наташу!», «Хорошая пара», «Какая милая девочка!», — пишут в комментариях.

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Кто-то в комментариях поспешил успокоить толпу и развеять нарастающее заблуждение: «Всем спокойствие, это продюсер его программы, замужем, есть дети», но лишь еще больше распалил людей:

«Ну вот, а мы обрадовались», «Борис умеет вносить интригу», «Странно, что она замужем, а так с ним обнимается, будто он ее мужчина», «Жаль», — негодуют фолловеры.

Напомним, Борис Корчевников в свои 38 лет не был женат ни разу, детей у него нет. Правда, до сих пор поклонники обсуждают, что он может быть тайно женат на актрисе Анне-Сесиль Свердловой, с которой встречался 8 лет. Сам журналист никак не комментирует личную жизнь.

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