Тусовки в Майами: Наташа Королева пришла на день рождения подруги в шляпе и коротком белом сарафане

Певица наслаждается отпуском за океаном и часто посещает праздники и вечеринки.

Многие отечественные знаменитости успели хорошо отдохнуть за длинные майские выходные. Большинство из них уже вернулось к работе, но кто-то не спешит думать про возвращение к привычной жизни и продолжает наслаждаться отпуском. Среди них – певица Наташа Королева.

Звезда эстрады улетела в Майами к маме вместе с мужем и сыном. Там певица отметила 20-летие со дня свадьбы с мужем, подарив себе яркий круиз на яхте. Помимо большого семейного праздника, Королева много развлекается с подругами. На этот раз она побывала на дне рождения.

Именины отмечали в кафе-кондитерской. Наташа Королева пришла на праздник в белом коротком сарафане с открытыми плечами, шляпе федоре и нюдовых босоножках. Певица с удовольствием позировала в интерьерах заведения, богато украшенного цветами. Но больше всего звезду поразило обилие сладостей, в которых она себе отказывать не стала – отпуск же.

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