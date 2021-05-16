Визуально сделала ноги длиннее: дочка Глаголевой умело скорректировала фигуру джинсами клеш

На личной страничке микроблога Анастасия Шубская поделилась с поклонниками свежим снимком с прогулки. Возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина отдала предпочтение стильному весеннему аутфиту, примерив ультрамодные джинсы клеш с высокой посадкой и удлиненный жакет. Изюминкой образа стали простая белая футболка и молодежные кеды. Свои длинные волосы модель оставила распущенными. Сложно поверить, что у Анастасии есть двое детей. Даже после беременности она сумела сохранить стройность.

С помощью правильно подобранного фасона брюк жена спортсмена умело скорректировала фигуру, визуально добавив себе роста. Большую часть времени Шубская с семьей проводит за границей. При этом она часто наведывается в Москву, чтобы повидаться с сестрами и отцом.

У Анастасии Шубской двое сыновей от хоккеиста Александра Овечкина. Своих младших внуков актриса Вера Глаголева увидеть не успела. Она ушла из жизни за год до рождения Сережи. Также в семье модели подрастает Илюша. Шубская тяжело переживала смерть мамы. Справиться с этим ей помогли сестры и любимый муж. Овечкин всегда с уважением относился к свекрови. И считал ее близким человеком.

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