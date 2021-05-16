По-дачному: 53-летняя Стриженова в простом трико и с косынкой на голове уселась на качели

Екатерина Стриженова в свои 53 года ведет активный образ жизни. У нее есть внук Петя Петрович (Так, малыша называют домашние, — Прим ред.). Он вместе с родителями живет в Штатах. Но когда малыш приезжает с близкими погостить у родных в Москву, актриса обязательно ходит с ним на прогулки. Из всех родственников Петя выделяет именно дедушку — Александра Стриженова. Как говорит телеведущая, у них есть свои игры, секреты и тайны.

В своем микроблоге Екатерина Стриженова поделилась свежим дачным кадром. За городом телеведущая позволила себе сменить строгие костюмы на лук в спортивным стиле, но с элементами современной моды. Так, актриса покрыла голову косынкой — это трендовый аксессуар весны 2021 года. Ко всему прочему, ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале позировала в простом трико, молодежных кроссовках и небесно-голубой футболке, накинув пуловер на плечи. В таком наряде Стриженова уселась на качели, вспомнив юность.

«Поймала себя на мысли, что когда нас в детстве учили раскачиваться (делать махи ногами вперед-назад), нас учили жить! Ведь, если перестать двигаться, то все останавливается… и качели тоже», — отметила актриса.

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