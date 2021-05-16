«А сейчас прическа от Гарри Максимовича»: Галкин запечатлел на видео сменившего имидж сына

Известный телеведущий Максим Галкин обожает делает короткие видео с участием своих детей-близнецов Гарри и Лизы, которых с нетерпением ждут поклонники звездного семейства.

В это воскресенье Максим Галкин удивил подписчиков неожиданной сменой имиджа сына Гарри. Мальчику сделали экстремально-короткую стрижку, обрезав его отросшие локоны. Чтобы показать это поклонникам Галкин записал Гарика на видео и разместил его в сторис Instagram.

«Ну, мою-то прическу вы знаете. А сейчас прическа от Гарри Максимовича!» — говорит в Максим Галкин.

За кадром слышно, как заливается от смеха, предвкушая реакцию общественности, Гарри.

«Сюрприз!» — громко кричит мальчик, когда отец наводит камеру на него.

В кадре довольный своей прической Гарри Галкин продолжает весело смеяться.

Напомним, в этом году самым известным близнецам нашей страны Лизе и Гарри Галкиным исполнится по восемь лет. Дети Аллы Пугачевой и Максим Галкина растут открытыми и очень умными, родители делают все, для того, чтобы они были гармонично развитыми людьми. Двойняшки занимаются спортом, музыкой, учат иностранные языки.

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