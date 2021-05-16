Мамина принцесса: Нюша в шелковом струящемся платье-комбинации позировала с дочкой в Дубае

Нюша долгое время скрывала от поклонников, какое имя они с мужем Игорем Сивовым выбрали для дочери. При этом певица намекала, что ей хотелось дать малышке необычное и звучное имя, чтобы оно было особенным. Позже в одном из интервью артистка рассекретила, как они назвали кроху — Симба. При этом некоторые фанаты поп-дивы сошлись во мнении, что такое имя скорее подошло бы для ласкового семейного прозвища. Сама же Нюша своим выбором полностью довольна и к мнению хейтеров прислушиваться не желает.

Вместе с наследницей артистка проводит весенние каникулы в Дубае. В микроблоге певица поделилась свежим кадром, позировав в ультрамодном шелковом платье-комбинации и белоснежных кедах. Симба примерила яркое цветочное платьице в алых тонах, светлые волосики малышки звездная мамочка собрала с помощью заколок-бантиков.

После беременности Нюша не сразу пришла в дородовую форму. И из-за этого артистка сильно переживала. Однако сейчас поп-дива сумела сбросить лишний вес, что она и демонстрирует, примеряя струящиеся платья по фигуре.

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