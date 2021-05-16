«Пора теплых денечков»: Навка в сливочном трико сделала акцент на тонких щиколотках

45-летняя Татьяна Навка помимо головокружительной карьеры в спорте и появлению двоих детей — дочерей Саши и Нади, смогла также снискать любовь и признание поклонников благодаря красивейшим ледовым шоу. Вместе с мужем Анастасии Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым олимпийская чемпионка не раз блистала в различных мюзиклах, таких как: «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

При всей своей занятости спортсменка находит время и на семью, и на себя. Навка тщательно следит за фигурой, благодаря постоянным нагрузкам ей удается сохранять стройностью. В микроблоге Татьяна поделилась свежим кадром с прогулки. Она примерила монохромный спортивный костюм, облачившись в толстовку и трико сливочного оттенка. Изюминкой образа стали бейсболка и очки. Кроме того, фигуристка примерила модные молодежные кроссовки. Спортсменка умело сделала акцент на тонких щиколотках.

«А ты готов к лету?! 16 дней и наступит долгожданная пора теплых денечков и солнышка!! Надеюсь, лето будет жарким!» — отметила Татьяна.

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