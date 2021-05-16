«Всем привет»: дочь покойной Началовой облачилась в серый жакет для выхода в театр с отцом и его молодой женой

Вера Алдонина уже два с лишним года живет без материнской любви – именно столько времени прошло со дня смерти известной певицы Юлии Началовой.

После скоропостижной кончины вокалистки заботы об осиротевшей девочке взяли на себя ее бабушка и дедушка – родители покойной мамы, и папа – футболист Евгений Алдонин. Верочка, которой уже четырнадцать лет, живет с бабушкой и дедушкой и часто бывает в гостях в семье своего отца. Веру Алдонину в этом доме всегда тепло принимают. Молодая мачеха девочки Ольга относится к ней, как к родной дочери. Вера и Ольга очень дружны. Хорошо принимают старшую сестренку маленькие дети Евгения и его молодой супруги.

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Воскресный вечер Вера Алдонина провела с папой и его супругой. Втроем они вышли в свет – посетили спектакль в «Театре Наций».

Снимками, на которых Верочка запечатлена с папой и мачехой, в сторис Instagram поделилась Ольга Алдонина.

«Всем привет!» — подписала она один из кадров.

Все трое светятся счастьем. Очевидно, что им хорошо и комфортно вместе. Для посещения театра Вера Алдонина облачилась в серый жакет и черный топ, а в качестве украшения выбрала ожерелье в виде крупной цепи.

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