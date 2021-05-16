«А давайте, я вас с мамой познакомлю»: Ирина Дубцова сделала предложение участнику шоу «Ты супер! 60+»

На телеканале НТВ в это воскресенье, 16 мая, стартовало новое шоу – «Ты супер! 60+». Блеснуть своими вокальными талантами получили возможность люди, находящиеся в прекрасном зрелом возрасте, по разным причинам оставшиеся одинокими.

В проекте принимают участие сорок пять конкурсантов в возрасте от 60 до 87 лет.

Одной из членов жюри шоу «Ты супер! 60+» стала певица Ирина Дубцова. Во время первой же программы она нашла достойного претендента на роль мужа ее мамы Натальи Дубцовой, которая уже несколько лет вдова. На Ирину произвел приятное впечатление участник из Беларуси, 68-летний Алексей Хозеев, исполнивший хит «А у нас во дворе есть девчонка одна» Льва Ошанина и Аркадия Островского.

«Алексей Иванович, а давайте, я вас с мамой познакомлю, — обратилась Ирина Дубцова к Алексею Хозееву. — Она у меня одинокая женщина тоже. А вдруг на этом проекте еще и вершатся судьбы. Ну, а что? Вы такой приятный человек. Еще и музыкант».

Вокалист ответил, что принимает предложение звезды. И тут о том, что его мама тоже одинокая женщина, напомнил другой член жюри, Стас Пьеха.

«Я первая спросила!» – лишила его шансов Ирина Дубцова.

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