Кокошник и красные брюки палаццо: Манижа появилась на красной дорожке «Евровидения-2021»

Певица Манижа представляет Россию на престижном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
В это воскресенье, 15 мая, состоялось открытие конкурса. Его участники прошли по красной дорожке.
Ярче других сияла Манижа. Для выхода она выбрала стильный и запоминающийся наряд. На публике исполнительница предстала в традиционном русском головном уборе – кокошнике и комбинезоне ярко-красного цвета с брюками палаццо.
Перед выходом на красную дорожку Манижа запечатлелась в этом наряде для сторис Instagram.
Напомним, Манижа выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение-2021», который состоится 18 мая. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.
Вокалистка исполнит песню «Русская женщина», а на сцену выйдет в объемном платье в стиле пэчворк.
С огромного экрана Маниже будут подпевать женщины со всей страны, в их числе Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Нюта Федермессер, Александра Бортич, Ида Галич и другие.