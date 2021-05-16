Кокошник и красные брюки палаццо: Манижа появилась на красной дорожке «Евровидения-2021»

Певица Манижа представляет Россию на престижном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

В это воскресенье, 15 мая, состоялось открытие конкурса. Его участники прошли по красной дорожке.

Ярче других сияла Манижа. Для выхода она выбрала стильный и запоминающийся наряд. На публике исполнительница предстала в традиционном русском головном уборе – кокошнике и комбинезоне ярко-красного цвета с брюками палаццо.

Перед выходом на красную дорожку Манижа запечатлелась в этом наряде для сторис Instagram.

Напомним, Манижа выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение-2021», который состоится 18 мая. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.

Вокалистка исполнит песню «Русская женщина», а на сцену выйдет в объемном платье в стиле пэчворк.

С огромного экрана Маниже будут подпевать женщины со всей страны, в их числе Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Нюта Федермессер, Александра Бортич, Ида Галич и другие.

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