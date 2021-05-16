И коляска под рукой: Мерьем Узерли в состаренных джинсах и тренче с турецкими мотивами вышла на прогулку с дочерьми

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» запечатлелась с дочкой Ларой и мирно спящей в коляске малышкой Лили.

Мерьем Узерли опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она была запечатлена со своими детьми. Рядом с актрисой шла ее семилетняя дочка Лара, а малышка Лили мирно дремала в коляске.

Для прогулки партнерша Хатила Эргенча выбрала потертые искусственно состаренные джинсы-бойфренды и простую полосатую футболку. Изюминкой образа стал тренч с фантазийным принтом в турецких мотивах.

Малышка Лара позировала в бомбере под фламинго и апельсиновых лосинах с цветочным принтом.

Напомним, что вместе с Халитом Эргенчем актриса снималась в сериале «Великолепный век». Она сыграла роль Хюррем султан. Но возрастную героиню представила Вахиде Гердюм. Мерьем покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание. Также актриса готовилась стать мамой. Этот период стал для нее непростым, так как еще во время беременности Узерли рассталась с отцом старшей дочери.

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