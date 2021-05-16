«Экстренное кесарево»: родившая накануне четвертого ребенка Лена Перминова рассказала о самочувствии

Четвертый малыш известной модели Елены Перминовой и ее избранника Александра Лебедева появился на свет в красивую дату – 15 мая 2021 года. Новорожденного мальчика назвали в честь его папы Александром.

«Я даже представить себе не могла, что через несколько часов мы с тобой уже увидимся, и эти фото станут последними, когда я беременная», — подписала кадры себя с животиком в Instagram Лена Перминова.

Принимая во внимание красивую дату – 15.05, подписчики поинтересовались у молодой мамы, была ли операция кесарева сечения запланирована.

«Нет, — ответила Перминова в комментариях. – Экстренное кесарево».

Известно, что малыш модели и ее избранника появился на свет раньше запланированного срока. Но о том, по какой причине это произошло, Лена Перминова предпочитает пока не рассказывать. Сейчас молодая мамочка и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо.

«Ощущения самые, какие только могут быть, прекрасные. Это большое счастье!» — цитирует Лену Перминову «Пятый канал».

Напомним, у модели и ее гражданского мужа, бизнесмена Александра Лебедева, помимо новорожденного сына еще трое детей – сыновья Никита и Егор и дочь Арина. Все они ждали себе сестричку, а мама подарила им братика.

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