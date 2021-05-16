«Аллу бы еще с собой»: Максим Галкин продемонстрировал спортивную фигуру, представ в джерси на велопрогулке

Шоумен показал, что находится в отличной форме и готов к лету.

Популярный телеведущий и артист юмористического жанра Максим Галкин поделился в Instagram снимком, глядя на который становится очевидным, что шоумен готов к лету. Максим Галкин, безо всяких сомнений, следит за своей фигурой, и в холодное время года старается не переедать, занимается спортом. А как только наступают теплые дни, садится на велосипед и наматывает километры по окрестностям замка в деревне Грязь.

Свою прекрасную спортивную фигуру Максим Галкин продемонстрировал во время воскресной велопрогулки. Шоумен запечатлелся в живописном месте, на берегу водоема, за которым виден чудесный замок, где живет его семья. В кадре Максим Галкин предстал в облегающем джерси и укороченных лосинах для занятий спортом. На снимке он держит на ладони замок.

«Маркиз Карабас», — подписал кадр Максим Галкин.

Поклонники звезды пришли в восторг от прекрасного снимка и того, как великолепно выглядит супруг Аллы Борисовны.

«Максим, какой же вы классный», «Обожаю вашу страничку, ваших деток и Аллу Борисовну», «Море позитива! Приятно посмотреть», «Макс – стройняша», «Круто, Аллу бы еще на велик с собой», — высказываются в Сети.

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