«Первый банный день у Селинки»: внучка певицы Валерии с удовольствием искупалась в травяном чане

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана устроили воскресный отдых в банном комплексе. Молодые родители провели время с дочкой Селин и мамой и папой Лианы. Старшие приглядывали за четырехмесячной малышкой, пока Арсений и Лиана парились в баньке.

Дружное семейство воссоединилось, выйдя на улицу и искупавшись в банном чане, наполненном водой с травами. В нее же погрузили и малышку Селин.

Видео, на котором запечатлено, как крошка принимает огромную ванну, Арсений Шульгин поделился в сторис Instagram.

«Смотрите, как прекрасно. Сегодня у нас событие – первый банный день у Селинки Кайфуем. В баню ее с собой не брали, а в травяном чане она с удовольствием искупалась», — рассказал молодой отец.

Стоит добавить, что, несмотря на юный возраст, 22-летний Арсений Шульгин хорошо зарабатывает и обеспечивает своей семье комфортную жизнь.

На днях его 23-летняя жена Лиана признавалась, что не обременена бытовыми заботами. У молодой семьи есть целый штат помощников.

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