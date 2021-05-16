«Фигура ладная! Фактурка присутствует»: Горбань до беременности лихо отплясывала в бикини

Эти пляжные кадры были сделаны еще до второй беременности актрисы из сериала «Кухня».

Маша Горбань ждет появления второго малыша. У актрисы есть дочка Стефания от первого брака. Не так давно звезда сериала «Кухня» вышла замуж на своего возлюбленного кинооператора Кирилла Зоткина. Сыграть свадьбу молодожены успели еще до того, как поклонники заметили округлившийся животик Марии.

На личной страничке микроблога Горбань поделилась летними кадрами, которые были сделаны еще до беременности. Актриса в мини-бикини лихо отплясывала на пляже, демонстрируя шикарную подтянутую фигуру: стройные ножки, тонкую талию и упругие бедра.

«Фигура ладная! Фактурка присутствует», «Нагиев бы шлепнулся в обморок», «Это же до беременности?! Сейчас у Маши большой животик, какие уж тут танцы?!», «Ой, хороша! Ничего быстро похудеет», «Какие красивые у вас ягодички! И загар суперский», «Пластичная, смотрите, украдут такую красоту», «Милашка», — пишут фолловеры.

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