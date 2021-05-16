По-детски: Полина Гагарина в глянцевых джоггерах и толстовке под фламинго села на качели

Полина Гагарина в Stories микроблога поделилась свежими кадрами, показав, как она проводит выходные на свежем воздухе. При этом выпускница «Фабрики звезд» дала понять, что из-за плотного графика и постоянной занятости пока о выходных ей придется забыть. Поэтому певица радует себя приятными воспоминаниями о тех днях, когда она отдыхала на природе. Полина в глянцевых джоггерах и джемпере под фламинго села на качели так, словно она маленькая девочка. Певица радовалась от души, взмывая к небу.

«Их не было! И не предвидятся пока», — пошутила певица, отвечая на вопрос о будущих уикендах.

После развода с модным фотографом Дмитрием Исхаковым звезда с головой погрузилась в работу. Артистка воспитывает двоих детей: сына Андрея и дочку Мию.

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