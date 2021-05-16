«И пошла! Оп»: внучка Аллы Пугачевой в шортиках исполнила вертикальный шпагат прямо на самокате

Клава Земцова в свои девять лет может дать фору даже балеринам.

Клавдия Земцова увлекается балетом и учит испанский язык. Девочка с родителями большую часть времени проводит в Штатах. У Кристины Орбакайте есть своя недвижимость в Майами. При этом внучка Примадонны отечественной эстрады наведывается и на родину своей звездной мамы. В Москве у Клавы живет старший брат — 29-летний Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой. А в подмосковном особняке в деревне Грязь поселился бабушка девочки Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным и семилетними двойняшками Гарри и Лизой.

На своей страничке в Instagram Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами, запечатлев, как Клавдия в шортиках исполнила вертикальный шпагат прямо на самокате. При этом девочка летела на полном ходу. Внучка Примадонны может похвастаться растяжкой и невероятной гибкостью.

«И давай пошла! Оп», — слышится за кадром голос зятя Примадонны.

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