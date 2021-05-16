«Проницательный и адекватный»: поклонники «Маски» назвали лучшего члена жюри проекта

Второго мая в эфир телеканала НТВ вышел двенадцатый, финальный, выпуск второго сезона шоу «Маска». Проект завершился, но его преданные поклонники продолжают горячо обсуждать события второго сезона.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram подписчикам было предложено назвать лучшего, по их мнению, члена жюри проекта.

«Кто из членов жюри оказался лучшим детективом в этом сезоне?» — так был сформулирован вопрос.

Больше трех тысяч пользователей дали на него ответ. Поклонники «Маски» проявили потрясающее единодушие, назвав имя Тимура Родригеза. Кто-то плюсует к нему еще певицу Валерию и шоумена Александра Ревву.

«Тимур Родригез, однозначно», «Тимур и Валерия, мне так кажется», «Бесспорно Тимур, самый проницательный и адекватный», «Валерия. Она и Джонни отгадала, и Пьеху, и Юсифа. Много ее вариантов — в цель. Даже Тимур меньше отгадывал», «В этом сезоне Тимур догадки строил разумные, но по итогу в масках были совсем другие люди», — высказываются в Сети.

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