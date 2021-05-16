У папы на ручках: Эмина Агаларова «подловили» на прогулке с дочкой Афиной в лосинах и джинсовой курточке

Эмин Агаларов на личной страничке в Instagram поделился свежим снимком, отправившись на прогулку с дочкой Афиной. Несмотря на развод с моделью Аленой Гавриловой, музыкант принимает активное участие в воспитании девочки. Ранее поклонники и вовсе предположили, что певец забрал наследницу жить к себе. Об этом фанаты спрашивали у экс-возлюбленной музыканта. Алена дала понять, что это все домыслы на пустом месте. Дочка живет с Гавриловой, и при этом часто видится с отцом. Модель никак не препятствует бывшему мужу навещать Афину и забирать ее к себе на уикенды.

На свежем снимке Эмин позировал с дочкой, которую нарядили в лосины, розовые сандалии и джинсовую курточку. Светлые волосики малышки собрали в задорный хвостик, чтобы они не мешали ей играть и бегать. Певец заботливо нес Афину на руках. Видимо, девочка успела устать за долгую прогулку.

«Моя!» — ласково подписал снимок певец, умилив своих поклонников.

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