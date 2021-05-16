«Один из любимых»: Аsti в концертном наряде засветила «ложбинку греха»

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах, а по возвращению в Москву группа возобновила свою концертную деятельность. Накануне они провели сольный концерт в Санкт-Петербурге. Снимками певица поделилась в своем Instagram.

«Один из моих любимых концертных нарядов. Хотите, покажу свои концертные костюмы как-нибудь?» — написала Асти.

Певица позировала в черном лаковом платье с объемными воланами на плечах. Декольте наряда позволило ей во всей красе продемонстрировать свои пышные формы. Фанаты оценили снимок.

«Самая красивая на свете! Красоточка! Какое платье, огонь просто!» — писали пользователи Сети.

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