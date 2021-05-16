«Помутнение рассудка было»: Валерия вспомнила, как едва не купила дом за 55 миллионов долларов

Как отметила певица, слава Богу, что они тогда с мужем не влезли в кредиты.

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила, как едва не купила очень дорогой дом. Риелторы предлагали звезде особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов. Это по сегодняшнему курсу чуть более четырех миллиардов рублей.

«Слава Богу, что мы не купили этот дом. Сейчас думаю. У нас помутнение рассудка было, что мы это все рассматривали. Но если будет хороший вариант, дешевый и продавать будут срочно, то надо брать. Ждем такого варианта». Валерия

Отметим, что у Валерии и ее мужа продюсера Иосифа Пригожина есть дом в Швейцарии. «У нас есть прекрасная дача. Вид с нее не заменит ни одна подмосковная. На Женевском озере. Дом за городом – это большие расходы. Если мне надо будет, то я лучше сниму его на время», — заявил продюсер.

Напомним, что у Валерии и ее мужа есть просторная квартира в Москве. Именно там они были практически все время в пандемию.

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