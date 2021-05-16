«Небось еще и без белья?»: Кошкина умело блеснула пышным бюстом, наклонившись над тарелкой в ресторане

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» снова привлекла к себе внимание мужской части поклонников.

Не раздеваясь Яна Кошкина умудрилась засветить аппетитные прелести роскошного звездного тела. Для этого соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» игриво и кокетливо наклонилась над тарелкой, сидя за столиком в ресторане. Таким образом, светская львица как бы «случайно» блеснула пышной грудью в глубоком декольте сексапильного жакета, шелковая ткань которого так и льнула к прелестям теледивы.

Мужская часть поклонников Яны пришла в восторг от увиденного, но не все были столь же благосклонны к знаменитости. Нашлись и те, кто посоветовал Кошкиной поскорее выйти замуж, в надежде, что ревнивый избранник телеведущей не позволит ей демонстрировать на публике роскошную фигуру.

«Срамота! Там хоть лифчик есть?!», «Еще глубже!! Итак уже ничего не прикрыто, все на виду», «Какие у вас, кхм… глаза!», «О божечки, что это такое?!», «Разврат какой», «Лишь бы оголяться», «Небось еще и без белья?!», «Возьмите ее уже замуж, пусть благоверный дома держит и под замком», — пишут фолловеры.

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