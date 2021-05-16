«Горят свечи шикарные, шампанское, икра»: Васильева раскрыла детали походов в кабинет к Плучеку

По словам актрисы, ей не в чем себя упрекнуть.

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла детали романа с художественным руководителем Московского академического театра Сатиры Валентином Плучеком, который был старшее ее на 38 лет.

«Я ходила к нему в кабинет. Все понимали, зачем я туда пошла. Я прихожу к нему. Горят свечи шикарные, шампанское, икра. Он вывел меня на подмостки. Я никому не была нужна. Никто не знал, какие роли мне давать. И пошло. Я играла все главные роли. Мне трудно что ли было побыть с ним».

Татьяна Васильева

Как отметила актриса, сегодня ей нисколько не стыдно за те свои действия. «Мне не в чем себя упрекнуть. Я ничего и ни у кого не отняла. Я ничего ни у кого не просила», — заявила актриса.

Напомним, что Валентин Плучек ушел из жизни в 2002 году. На момент смерти ему было 92 года. Режиссер известен тем, что был крайне любвеобилен при жизни.

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