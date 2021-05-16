Сладкий блондинчик: Шепелев нарядил младшего сына в ползунки модного цвета горчицы для похода в ресторан

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в сторис Instagram снимком, милота которого зашкаливает. В кадре молодой отец предстал с маленьким сыном Тихоном, которого всего полтора месяца. Несмотря на столь юный возраст, Тихон уже посещает рестораны. Для визита в заведение общепита Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова нарядили малыша в стильный костюмчик. На Тихоне кофточка серого цвета и ползунки модного горчичного оттенка.

Впрочем, мальчика все это мало интересует, равно, как и сам ресторан. Он сладко спит, уютно устроившись на груди у своего папы.

«Мой десерт», — подписал снимок Дмитрий Шепелев, намекая на сладость малыша.

У Тихона светлые волосики, вероятно, ребенок похож на свою маму-блондинку. Впрочем, лицо мальчика, вероятно, его родители покажут поклонникам еще не скоро.

За полтора месяца жизни малыша Шепелев впервые поделился снимком с ним в полный рост. Ранее молодой отец показывал только ножки Тихона.

На днях, кстати, Дмитрий Шепелев позволил поклонника увидеть, как подрос его старший сын Платон. Звездный папочка снял на видео, как наследник играет на фортепиано.

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