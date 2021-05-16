«В предвкушении»: Водянова в компании дочки Невы отправилась на курорт

На днях Наталья Водянова решилась на весеннее преображение. Супермодель отрезала челку. Многие фанаты одобрили такой шаг, отметив, что 39-летняя звезда теперь выглядит на все 20. После этого она отправилась на курорт в Испанию, где планирует поправить здоровье. В своем Instagram Водянова поделилась кадрами, на которых позирует в компании дочки Невы.

«Мы с Невой планируем много гулять и наслаждаться красотой вокруг, а еще здесь безумно вкусно и это очень важно для нас! Я в полном предвкушении», — написала Водянова.

Напомним, в прошлом году Наталья вышла замуж за французского миллионера Антуана Арно, которому уже успела родить двоих детей. Кроме того, у супермодели есть старшие дети, в числе которых и дочка Нева, от первого брака.

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