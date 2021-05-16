«У меня такое чувство, что они мстят»: Успенская высказалась после откровений Прокловой и Лорак

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась после откровений актрисы Елены Прокловой и украинской исполнительницы Ани Лорак.

«Я думаю, что женщины, которые сегодня решили вспомнить, что было тогда — просто добивались карьеры. Однозначно. Они хотели получить все. Просто терпели и молчали. А сегодня она как бы мстят. У меня такое чувство, что они мстят. И хотят напомнить о себе, но это недостойно». Любовь Успенская

Певица Светлана Лобода со своей стороны заметила, что не знает, насколько все это правдивые истории. «Почему-то это через много лет всплывает. Почему они сразу не разбираются с проблемами, которые происходят. Для меня это странно. Когда весь мир начинает корить людей, то очень легко подключиться и забивать слабого. Много спекуляций на этой почве. Все пошло с Запада. Там это тема ярко выражена», — заявила она.

Ранее Елена Проклова говорила, что ее домогался в пятнадцатилетнем возрасте известный актер. Имя она не сказала, но речь, как все поняли, шла об Олеге Табакове. О домогательствах к себе продюсера Константина Меладзе говорила не так давно и Ани Лорак.

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