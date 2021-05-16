В кипенно-белом: 43-летняя Климова в комбинезоне с шортами сделала акцент на тонкой талии

В одном из интервью Екатерина Климова дала понять, что своей моложавой внешностью она обязана хорошей генетике, а также правильному питанию в совокупности со спортом и активным образом жизни. Фастфуд, сладкое, соски, пельмени и шоколадки звезда не есть и старается ограничивать в потреблении полуфабрикатов и своих детей. У актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» их четверо: дочки Елизавета и Белла, и сыновья Матвей и Корней. При этом Климова уточнила, что как только она уезжает на гастроли, а дети остаются с бабушками — их тут же начинают кормить всем тем, что она сама не покупает и не готовит.

На одной из фанатских страничек актрисы в Instagram появилось ее памятное летнее фото, которое ранее сама Екатерина публиковала в личном профиле. Экс-возлюбленная Гелы Месхи позировала на отдыхе в шляпке с козырьком от солнечных лучей, молодежных кроссовках и комбинезоне с мини-шортиками. При этом Климова отдала предпочтение монохромному кипенно-белому оттенку.

Актриса показала идеальную ласточку, так словно она в юности занималась фигурным катанием. Климова не только подчеркнула стройную талию, но и сделала акцент на изящных тонких щиколотках, заслужив похвалу от поклонников.

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