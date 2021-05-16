«Все там будем»: Раиса Рязанова выбрала место на кладбище рядом с единственным сыном

Актриса не считает это плохой приметой для себя.

В жизни популярной актрисы Раисы Рязановой произошло событие, страшнее которого нет. Год назад звезда театра и кино потеряла единственного сына, 51-летний Данила Перов скоропостижно скончался из-за оторванного тромба.

76-летняя Раиса Рязанова пока не может справиться с сильной болью, которая мучает ее после смерти единственного сына. В программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ Раиса Иванова со слезами на глазах рассказала, что не понимает, за что она так наказана.

В тяжелые дни Раису Рязанову поддерживают ее невестка Алена и внук Андрей. Вместе с ними она определилась, каким будет памятник на могиле Данилы. Обойдется он в два миллиона рублей. Раиса Рязанова уже внесла часть суммы, а остальное пока копит.

Озвучила актриса и свою волю – она хочет быть похороненной рядом с сыном. И не считает, что выбрав заранее место погребения, она может накликать беду на себя. В эту примета Раиса Рязанова не верит.

«Все там будем – только не знаем, когда и как. Помогли коллеги из театра, поэтому сына похоронили на Троекуровском кладбище», — поделилась актриса в программе «Секрет на миллион».

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