«Он всегда к ней относился как к младшей сестре»: Меладзе — о домогательствах его брата к Лорак

Музыкант не верит, что его родственник приставал к певице несколько лет назад.

Музыкант Валерий Меладзе в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался относительно слухов о домогательствах его брата Константина к певице Ани Лорак.

«Он всегда к ней относился как к младшей сестре. Это я точно знаю. Пойдемте сейчас спросим у нее об этом. Она на телевидении сказала, что мой брат ее домогался? Из-за вас мой лифт уехал без меня».

Валерий Меладзе

Певица Лолита также отметила, что история с домогательствами к Ани Лорак Константина Меладзе достаточно туманна. «Я не была свидетелем и первый раз об этом слышу. Наверное, такие откровения нужны. Если они касаются насилия, а не домогательств. Я и сама стала жертвой домогательств когда-то. Села не в ту машину. Я ему расцарапала все, что можно. Мне тогда люди помогли. Его кожу у меня из-под пальцев потом доставали», — заявила исполнительница.

Ранее певица Ани Лорак в программе «Судьба человека» заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей интимную связь за продвижение. Она наотрез отказалась, после чего их сотрудничество закончилось.

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