В простом трико — редкость: 49-летняя Кудрявцева в штанах с лампасами и без макияжа засветилась с молодым мужем

Ведущая программы «Секрет на миллион» о своей личной жизни предпочитает не распространяться.

Лера Кудрявцева долго скрывала от поклонников и прессы свою беременность. Однако подарив мужу-хоккеисту дочку Машу ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что исполнила мечту возлюбленного.

Как выяснилось, в отличие от многих других мужчин, Игорь Макаров хотел заиметь не сына-наследника, а красавицу-дочку. Спортсмен всегда видел себя только отцом девочки. И Лере удалось порадовать мужа, родив ему дочь.

В Машеньке хоккеист души не чает. Он также обожает супругу. И большая разница в возрасте этому не помеха. Кудрявцева старше мужа на 16 лет.

На одном из снимков в Instagram Кудрявцева позировала в штанах с лампасами, футболке оверсайз и алых молодежных кроссовках. Образ дополнила бейсболка и очки с круглой оправой. Леру в простом трико и без макияжа можно увидеть крайне редко. Таким спортивным луком телеведущая нивелировала разницу в возрасте с мужем.

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