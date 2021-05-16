«Сказать, что боль притупляется? Нет!»: Раиса Рязанова расплакалась, вспоминая скоропостижно умершего сына

Единственного наследника актрисы не стало чуть больше года назад.

Известная артистка, 76-летняя Раиса Рязанова похоронила единственного сына в январе 2020 года. 51-летний Данила Перов скоропостижно скончался. Как показала экспертиза, у мужчины оторвался тромб.

«Как в медицинской справке написано – тромб. Наверное, с кровью что-то связано – она густеет… С сердцем никаких проблем не было. В той же справке было написано – и печень нормальная, и почки, и легкие (хотя курил и астма была), ни опухолей не было нигде», — поделилась Раиса Рязанова в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион».

Актриса призналась, что за год с небольшим, прошедший со дня смерти ее единственного сына, она не смогла принять его смерть. Отвлечься от тяжелых мыслей несчастной матери помогает работа. Но когда Рязанова остается одна, она не находит себе места. Делясь своими эмоциями в программе «Секрет на миллион», актриса не смогла сдержать слез.

«Сказать, что боль притупляется? Нет! Я его вижу каждый день. Иногда всплывает просто перед глазами – ни с того ни с сего. Даня, Даня, Даня… Это все со мной живет», — призналась Раиса Рязанова.

Она добавила, что нет более изощренной пытки, чем отобрать у матери ребенка. Пусть уже взрослого.

«Говорят, что Господь наказывает живущих за ушедших. Что я такого страшного сделала в жизни, кому я сделала так плохо, чтобы меня за это наказать так? Я не знаю!» — горестно сказала Раиса Рязанова.

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