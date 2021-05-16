«Ну как я могу его контролировать»: Валерия раскритиковала Пригожина за лишний вес

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскритиковала своего мужа Иосифа Пригожина за лишний вес. За последнее время он набрал 15 лишних килограммов.

«Ну как я могу его контролировать. Он же взрослый дядя. Не могу быть рядом с ним 24 и 7. Я не знаю, сколько он съел в ресторане. Я же не вижу этого. Ему нужно вытягиваться и работать с позвоночником. Он пошел на йогу. Правда, не со мной занимается. У нас разные уровни подготовки». Валерия

Сам Пригожин заявил, что дома у него пустой холодильник. «Жена стоит с дубинкой около меня каждый день. Говорит: «Если ты хочешь дожить до старости, то должен заботиться о себе». Но как ей объяснить, что кушать хочется. Она держит меня в колючих рукавицах. Чем больше она говорит, тем больше мне есть хочется. На меня одежда уже не налезает», — заметил Пригожин.

Напомним, что Иосиф Пригожин тяжело перенес коронавирус. Несколько недель он провел в больнице в Дубае.

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