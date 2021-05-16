«Я слишком худая»: Мария Михалкова-Кончаловская объяснила, почему ее не берут на показы мод

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему ее не берут на показы мод.

«Была пандемия. У меня было немножечко депрессивное состояние. И я подумала, что мне нужно заняться чем-то новым, но не все так просто. Меня не берут на показы модных дизайнеров, потому что я слишком худая. Там, к примеру, ищут итальянок с большой грудью. Я пришла и сказала: «Здравствуйте!» А мне в ответ: «До свидания!» Мария Михалкова-Кончаловская

Как отметила Михалкова-Кончаловская, ради карьеры модели она сейчас ходит в обуви 39 размера, а у нее 41 размер. «Мне не нравится, что мои волосы выпрямляют. А еще страдает учебы из-за карьеры модели. Мне надо наладить посещаемость в ВУЗе. Она пока средняя. Может сделаю пластику груди. Но на это надо 300 тысяч рублей. Мне сейчас дети не нужны. Я не готова рожать. Мои бзики, бзики мужа. Счастья с ребенком не получится. Дети будут у нас годам к сорока. Я бы хотела за этот год попасть на обложку журнала не как Мария Михалкова-Кончаловская, а как модель», — заявила девушка.

больше по теме Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за бизнесмена в струящемся платье со шлейфом Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского поделилась в соцсетях первыми кадрами с торжества.

Напомним, что родители Марии несколько лет назад расстались. У Егора Кончаловского уже новая семья. А вот Любовь Толкалина замуж пока так и не вышла.

Смотрите также: