«Прекрасные отношения»: Юлия Барановская пролила свет на приписываемый ей роман с Дмитрием Борисовым

Звезда рассказала, что ее связывает с ведущим шоу Первого канала «Пусть говорят».

Красивой и успешной Юлии Барановской часто приписывают романы с самыми известными мужчинами страны. Бывшую гражданскую жену футболиста Андрея Аршавина, родившую ему троих детей, молва соединяла то с певцом Эмином, то со звездой шоу «Маска» Кириллом Туриченко, то с коллегой по работе на Первом канале, ведущим «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Во время интерактива с подписчиками в Instagram, который устроила Юлия Барановская, ей задали вопрос о романе с телеведущим. Многодетная мама вынуждена была разочаровать поклонников, заявив, что романа с Борисовым у нее нет.

«У нас с Димой прекрасные отношения, но романа нет», — ответила Юлия Барановская на вопрос фанатов.

Стоит напомнить, что в недавнем интервью бывший гражданский муж Барановской Аршавин заявил, что у Юлии нет мужчины рядом.

Телеведущую возмутили эти высказывания отца ее детей. Она довольно резко ответила футболисту, давая понять, что тот выдает желаемое за действительное.

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