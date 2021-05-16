«Я просто как-то случайно села на его трусики»: Успенская раскрыла детали романа с Эмином

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ удивила смелым признанием. Оказывается, у «королевы русского шансона» был роман с музыкантом Эмином Агаларовым, который годится ей в сыновья.

«Дорогие друзья. Эмин об этом не знает. Я просто как-то случайно села на его трусики. Ты не забыл?» — заявила звезда, обратившись со сцены к Агаларову, который, надо признать, был удивлен такому признанию, однако ничего отрицать не стал.

Как отметила исполнительница, сейчас она «разбирается с разводом». Как известно, артистка судится за имущество с четвертым мужем Александром Плаксиным. При этом ставить крест на личной жизни она не намерена.

«После четырех браков я хочу встретить человека, который будет мной дорожить. Интим обязательно будет, но только после свадьбы. Когда мне было 20 лет я могла выбирать, командовать. Сейчас все изменилось, конечно. Бывший муж 30 лет меня использовал. Очень непорядочный человек. Открывает рот и что-то требует сейчас». Любовь Успенская

Напомним, что за бизнесмена Александра Плаксина исполнительница вышла замуж еще в восьмидесятых годах прошлого века. Именно от него она родила свою единственную дочь Татьяну.

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