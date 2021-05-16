«Острый репортаж»: Нетребко прошлась по рынку в Краснодаре

Анна Нетребко с семьей приехала на свою малую родину, в Краснодар. Оперная дива прогулялась по городу, зашла на рынок, где купила зелень, клубнику, и заодно сделала целый репортаж, который опубликовала в своем Instagram.

«Острый репортаж с краснодарского рынка. В моем детстве мы называли его колхозный, ну, какая разница», — сказала Нетребко.

Напомним, недавно муж Нетребко Юсиф Эйвазов принимал участие в шоу «Маска», где скрывался за маской Ламы. Как признался артист после проекта, ему пришлось об этом рассказать жене, в противном случае дело могло дойти до развода. Уж очень волновалась Анна о том, куда постоянно отлучается Юсиф.

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