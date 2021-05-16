«Наш Малкочоглу не прогадал»: Фахрийе Эвджен в банном халатике «скромно» прикрыла прелести фигуры

Фахрийе Эвджен порадовала поклонников свежим снимком в Instagram, удивив верных почитателей тем, что она позировала в банном халатике. Фанаты тут же предположили, что актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» накинула это домашнее одеяние «на голое тело», скрыв от них пленительные изгибы и совершенные линии манящей фигуры. Многие сошлись во мнении, что мужу Фахрийе очень повезло с возлюбленной. Да и сам Бурак Озчивит слывет первым красавцем. После съемок в сериале «Великолепный век» он обзавелся целой армией поклонниц не только в Турции, но и в России.

«Бали-бей бы взревновал!», «Само очарование», «Ну вот почему ее не взяли на роль Хюррем?!», «Шикарная, волосы просто роскошные — такие длинные и блестящие», «Словно султанша из гарема падишаха», «А муж у нее какой красавец», «Наш Малкочоглу не прогадал, такую красотку выбрал себе в жены», «Очень красивая», — пишут фолловеры.

Смотрите также: